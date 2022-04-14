DYOR hub (DYORHUB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DYOR hub (DYORHUB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
DYOR hub (DYORHUB) -rahakkeen tiedot

DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space.

Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources.

Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments.

Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.

Virallinen verkkosivusto:
https://dyorhub.xyz/

DYOR hub (DYORHUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DYOR hub (DYORHUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 109.82K

Kokonaistarjonta:
$ 997.51M

Kierrossa oleva tarjonta:
$ 997.51M

FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 109.82K

Kaikkien aikojen korkein:
$ 0

Kaikkien aikojen alin:
$ 0

Nykyinen hinta:
$ 0.00011039


DYOR hub (DYORHUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DYOR hub (DYORHUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DYORHUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DYORHUB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DYORHUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DYORHUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DYORHUB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DYORHUB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DYORHUB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.