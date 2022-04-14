DungeonSwap (DND) -rahakkeen tokenomiikka
DungeonSwap (DND) -rahakkeen tiedot
- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.
- Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy
- Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.
DungeonSwap (DND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DungeonSwap (DND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DungeonSwap (DND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DungeonSwap (DND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DND-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DND-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.