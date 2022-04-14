Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikka

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dungeon Arena (DUN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tiedot

Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena.

$DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth.

Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience.

Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.dungeonarena.xyz/
Valkoinen paperi:
https://dungeon-arena.gitbook.io/dungeon-arena

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.89K
$ 6.89K
Kokonaistarjonta:
$ 921.48M
$ 921.48M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 921.48M
$ 921.48M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.89K
$ 6.89K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00011741
$ 0.00011741
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000722
$ 0.00000722
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DUN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DUN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DUN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DUN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DUN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DUN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.