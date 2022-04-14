Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikka
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena.
$DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth.
Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience.
Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DUN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
