Dungeon Arena-logo

Dungeon Arena – hinta (DUN)

Ei listattu

1DUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Dungeon Arena (DUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:23:04 (UTC+8)

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DUN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

--
----

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

921.48M
921.48M 921.48M

921,480,961.368046
921,480,961.368046 921,480,961.368046

Dungeon Arena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 921.48M ja sen kokonaistarjonta on 921480961.368046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.89K.

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dungeon Arena – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dungeon Arena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dungeon Arena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dungeon Arena – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-24.92%
60 päivää$ 0-7.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dungeon Arena (DUN)

Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dungeon Arena (DUN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Dungeon Arena-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dungeon Arena (DUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dungeon Arena (DUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dungeon Arena-rahakkeelle.

Tarkista Dungeon Arena-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUN paikallisiin valuuttoihin

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikka

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dungeon Arena (DUN)”

Paljonko Dungeon Arena (DUN) on arvoltaan tänään?
DUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUN-USD-parin nykyinen hinta?
DUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dungeon Arena-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUN markkina-arvo on $ 6.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 921.48M USD.
Mikä oli DUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DUN-rahakkeen treidausvolyymi?
DUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUN tänä vuonna korkeammalle?
DUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:23:04 (UTC+8)

Dungeon Arena (DUN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.