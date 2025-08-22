Lisätietoja DUMP-rahakkeesta

DUMP-rahakkeen hintatiedot

DUMP-rahakkeen valkoinen paperi

DUMP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DUMP-rahakkeen tokenomiikka

DUMP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dumpling-logo

Dumpling – hinta (DUMP)

Ei listattu

1DUMP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-25.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dumpling (DUMP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:06:32 (UTC+8)

Dumpling (DUMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01561927
$ 0.01561927$ 0.01561927

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-25.18%

-35.91%

-35.91%

Dumpling (DUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01561927, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUMP on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -25.18% 24 tunnin aikana ja -35.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dumpling (DUMP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.80K
$ 8.80K$ 8.80K

--
----

$ 8.80K
$ 8.80K$ 8.80K

611.04M
611.04M 611.04M

611,041,588.3524473
611,041,588.3524473 611,041,588.3524473

Dumpling-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 611.04M ja sen kokonaistarjonta on 611041588.3524473. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.80K.

Dumpling (DUMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dumpling – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dumpling – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dumpling – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dumpling – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-25.18%
30 päivää$ 0-42.88%
60 päivää$ 0-99.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dumpling (DUMP)

This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dumpling-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dumpling (DUMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dumpling (DUMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dumpling-rahakkeelle.

Tarkista Dumpling-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUMP paikallisiin valuuttoihin

Dumpling (DUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Dumpling (DUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dumpling (DUMP)”

Paljonko Dumpling (DUMP) on arvoltaan tänään?
DUMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUMP-USD-parin nykyinen hinta?
DUMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dumpling-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUMP markkina-arvo on $ 8.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 611.04M USD.
Mikä oli DUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUMP saavutti ATH-hinnaksi 0.01561927 USD.
Mikä oli DUMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUMP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DUMP-rahakkeen treidausvolyymi?
DUMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUMP tänä vuonna korkeammalle?
DUMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:06:32 (UTC+8)

Dumpling (DUMP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.