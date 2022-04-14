Ducky (DUCKY) -rahakkeen tokenomiikka
Introducing Ducky $DUCKY, the new ERC meme token ready to ride the wave of the upcoming bull run! While Matt Furie's Pepe is iconic, many fans might not know about his brother, Jason Furie, who also played a crucial role in Pepe's success. One of Jason’s well-loved creations is Ducky the Duck, now the face of $DUCKY. With $PEPE soaring in popularity, $DUCKY aims to follow in its footsteps, bringing a fresh twist and humor to the meme coin world. Join the flock and watch as $DUCKY makes its mark this season!
Ducky (DUCKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ducky (DUCKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ducky (DUCKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ducky (DUCKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DUCKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUCKY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
