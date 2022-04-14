DucatusX (DUCX) -rahakkeen tokenomiikka
DucatusX (DUCX) -rahakkeen tiedot
What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022.
What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem.
To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT
Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX
DucatusX (DUCX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DucatusX (DUCX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DucatusX (DUCX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DucatusX (DUCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DUCX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUCX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DUCX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DUCX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DUCX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DUCX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DUCX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.