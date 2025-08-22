Lisätietoja DRU-rahakkeesta

DRU-rahakkeen hintatiedot

DRU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DRU-rahakkeen tokenomiikka

DRU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Druid AI-logo

Druid AI – hinta (DRU)

Ei listattu

1DRU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Druid AI (DRU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:40:22 (UTC+8)

Druid AI (DRU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00589734
$ 0.00589734$ 0.00589734

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.19%

-9.73%

-9.73%

Druid AI (DRU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DRU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DRU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00589734, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DRU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.19% 24 tunnin aikana ja -9.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Druid AI (DRU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 33.25K
$ 33.25K$ 33.25K

--
----

$ 33.25K
$ 33.25K$ 33.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Druid AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.25K.

Druid AI (DRU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Druid AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Druid AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Druid AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Druid AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.19%
30 päivää$ 0-23.92%
60 päivää$ 0+27.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on Druid AI (DRU)

We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Druid AI (DRU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Druid AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Druid AI (DRU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Druid AI (DRU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Druid AI-rahakkeelle.

Tarkista Druid AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DRU paikallisiin valuuttoihin

Druid AI (DRU) -rahakkeen tokenomiikka

Druid AI (DRU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DRU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Druid AI (DRU)”

Paljonko Druid AI (DRU) on arvoltaan tänään?
DRU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DRU-USD-parin nykyinen hinta?
DRU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Druid AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DRU markkina-arvo on $ 33.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli DRU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DRU saavutti ATH-hinnaksi 0.00589734 USD.
Mikä oli DRU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DRU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DRU-rahakkeen treidausvolyymi?
DRU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DRU tänä vuonna korkeammalle?
DRU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DRU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:40:22 (UTC+8)

Druid AI (DRU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.