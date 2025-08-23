Drop Wireless Infrastructure – hinta (DWIN)
Drop Wireless Infrastructure (DWIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01613474. Viimeisen 24 tunnin aikana DWIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.01504711 ja korkeimmillaan $ 0.01625451 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DWIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.127457, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00239916.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DWIN on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, +4.50% 24 tunnin aikana ja +1.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Drop Wireless Infrastructure-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.75M.
Tämän päivän aikana Drop Wireless Infrastructure – USD -hinta muuttui $ +0.00069435.
Viimeisten 30 päivän aikana Drop Wireless Infrastructure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005256536.
Viimeisten 60 päivän aikana Drop Wireless Infrastructure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019498704.
Viimeisten 90 päivän aikana Drop Wireless Infrastructure – USD -hinnan muutos oli $ +0.00147384572882499.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00069435
|+4.50%
|30 päivää
|$ +0.0005256536
|+3.26%
|60 päivää
|$ +0.0019498704
|+12.08%
|90 päivää
|$ +0.00147384572882499
|+10.05%
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
