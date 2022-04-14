Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikka

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Drop Staked NTRN (DNTRN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tiedot

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem.

The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.drop.money/

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.18M
Kokonaistarjonta:
$ 145.75M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 145.75M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.18M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.387924
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.04165462
Nykyinen hinta:
$ 0.097314
Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DNTRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DNTRN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DNTRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DNTRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DNTRN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DNTRN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DNTRN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.