Lisätietoja DNTRN-rahakkeesta

DNTRN-rahakkeen hintatiedot

DNTRN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DNTRN-rahakkeen tokenomiikka

DNTRN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Drop Staked NTRN-logo

Drop Staked NTRN – hinta (DNTRN)

Ei listattu

1DNTRN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.090785
$0.090785$0.090785
-1.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Drop Staked NTRN (DNTRN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:27 (UTC+8)

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.081083
$ 0.081083$ 0.081083
24 h:n matalin
$ 0.105532
$ 0.105532$ 0.105532
24 h:n korkein

$ 0.081083
$ 0.081083$ 0.081083

$ 0.105532
$ 0.105532$ 0.105532

$ 0.387924
$ 0.387924$ 0.387924

$ 0.04165462
$ 0.04165462$ 0.04165462

-0.39%

-1.76%

-1.43%

-1.43%

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.090785. Viimeisen 24 tunnin aikana DNTRN on vaihdellut alimmillaan $ 0.081083 ja korkeimmillaan $ 0.105532 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DNTRN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.387924, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04165462.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DNTRN on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, -1.76% 24 tunnin aikana ja -1.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.23M
$ 13.23M$ 13.23M

--
----

$ 13.23M
$ 13.23M$ 13.23M

145.75M
145.75M 145.75M

145,749,958.0
145,749,958.0 145,749,958.0

Drop Staked NTRN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DNTRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 145.75M ja sen kokonaistarjonta on 145749958.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.23M.

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Drop Staked NTRN – USD -hinta muuttui $ -0.00162887036279386.
Viimeisten 30 päivän aikana Drop Staked NTRN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0182421835.
Viimeisten 60 päivän aikana Drop Staked NTRN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0079419716.
Viimeisten 90 päivän aikana Drop Staked NTRN – USD -hinnan muutos oli $ -0.03449283518687496.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00162887036279386-1.76%
30 päivää$ -0.0182421835-20.09%
60 päivää$ +0.0079419716+8.75%
90 päivää$ -0.03449283518687496-27.53%

Mikä on Drop Staked NTRN (DNTRN)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Drop Staked NTRN (DNTRN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Drop Staked NTRN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Drop Staked NTRN (DNTRN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Drop Staked NTRN (DNTRN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Drop Staked NTRN-rahakkeelle.

Tarkista Drop Staked NTRN-rahakkeen hintaennuste nyt!

DNTRN paikallisiin valuuttoihin

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikka

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DNTRN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Drop Staked NTRN (DNTRN)”

Paljonko Drop Staked NTRN (DNTRN) on arvoltaan tänään?
DNTRN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.090785 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DNTRN-USD-parin nykyinen hinta?
DNTRN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.090785. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Drop Staked NTRN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DNTRN markkina-arvo on $ 13.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DNTRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DNTRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 145.75M USD.
Mikä oli DNTRN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DNTRN saavutti ATH-hinnaksi 0.387924 USD.
Mikä oli DNTRN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DNTRN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04165462 USD.
Mikä on DNTRN-rahakkeen treidausvolyymi?
DNTRN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DNTRN tänä vuonna korkeammalle?
DNTRN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DNTRN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:27 (UTC+8)

Drop Staked NTRN (DNTRN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.