Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tokenomiikka
Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tiedot
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron.
Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.
Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DATOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DATOM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DATOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DATOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DATOM-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DATOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DATOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.