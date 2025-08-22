Lisätietoja DATOM-rahakkeesta

Drop Staked ATOM-logo

Drop Staked ATOM – hinta (DATOM)

Ei listattu

1DATOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5.24
$5.24$5.24
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Drop Staked ATOM (DATOM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:19 (UTC+8)

Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.2
$ 5.2$ 5.2
24 h:n matalin
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
24 h:n korkein

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 12.0
$ 12.0$ 12.0

$ 0.438175
$ 0.438175$ 0.438175

+0.24%

-0.00%

-0.80%

-0.80%

Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.24. Viimeisen 24 tunnin aikana DATOM on vaihdellut alimmillaan $ 5.2 ja korkeimmillaan $ 5.29 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DATOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.438175.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DATOM on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -0.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.15M
$ 9.15M$ 9.15M

--
----

$ 9.15M
$ 9.15M$ 9.15M

1.74M
1.74M 1.74M

1,744,570.0
1,744,570.0 1,744,570.0

Drop Staked ATOM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.74M ja sen kokonaistarjonta on 1744570.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.15M.

Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Drop Staked ATOM – USD -hinta muuttui $ -0.000154130318652.
Viimeisten 30 päivän aikana Drop Staked ATOM – USD -hinnan muutos oli $ -0.4976690000.
Viimeisten 60 päivän aikana Drop Staked ATOM – USD -hinnan muutos oli $ +1.2111374440.
Viimeisten 90 päivän aikana Drop Staked ATOM – USD -hinnan muutos oli $ -0.176442813894369.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000154130318652-0.00%
30 päivää$ -0.4976690000-9.49%
60 päivää$ +1.2111374440+23.11%
90 päivää$ -0.176442813894369-3.25%

Mikä on Drop Staked ATOM (DATOM)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Drop Staked ATOM (DATOM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Drop Staked ATOM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Drop Staked ATOM (DATOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Drop Staked ATOM (DATOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Drop Staked ATOM-rahakkeelle.

Tarkista Drop Staked ATOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

DATOM paikallisiin valuuttoihin

Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tokenomiikka

Drop Staked ATOM (DATOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DATOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Drop Staked ATOM (DATOM)”

Paljonko Drop Staked ATOM (DATOM) on arvoltaan tänään?
DATOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.24 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DATOM-USD-parin nykyinen hinta?
DATOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.24. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Drop Staked ATOM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DATOM markkina-arvo on $ 9.15M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.74M USD.
Mikä oli DATOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DATOM saavutti ATH-hinnaksi 12.0 USD.
Mikä oli DATOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DATOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.438175 USD.
Mikä on DATOM-rahakkeen treidausvolyymi?
DATOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DATOM tänä vuonna korkeammalle?
DATOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DATOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:19 (UTC+8)

