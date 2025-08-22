Lisätietoja DREP-rahakkeesta

$0.00223429
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Drep (DREP) -hintakaavio
Drep (DREP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 3.98
$ 0
--

--

-0.23%

-0.23%

Drep (DREP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00223429. Viimeisen 24 tunnin aikana DREP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DREP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.98, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DREP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Drep (DREP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 128.26K
--
$ 223.43K
57.41M
100,000,000.0
Drep-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DREP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.41M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 223.43K.

Drep (DREP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Drep – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Drep – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000503405.
Viimeisten 60 päivän aikana Drep – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003621918.
Viimeisten 90 päivän aikana Drep – USD -hinnan muutos oli $ -0.000815296879558646.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000503405-2.25%
60 päivää$ -0.0003621918-16.21%
90 päivää$ -0.000815296879558646-26.73%

Mikä on Drep (DREP)

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Drep (DREP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Drep-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Drep (DREP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Drep (DREP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Drep-rahakkeelle.

Tarkista Drep-rahakkeen hintaennuste nyt!

DREP paikallisiin valuuttoihin

Drep (DREP) -rahakkeen tokenomiikka

Drep (DREP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DREP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Drep (DREP)”

Paljonko Drep (DREP) on arvoltaan tänään?
DREP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00223429 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DREP-USD-parin nykyinen hinta?
DREP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00223429. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Drep-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DREP markkina-arvo on $ 128.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DREP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DREP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.41M USD.
Mikä oli DREP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DREP saavutti ATH-hinnaksi 3.98 USD.
Mikä oli DREP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DREP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DREP-rahakkeen treidausvolyymi?
DREP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DREP tänä vuonna korkeammalle?
DREP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DREP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
