Lisätietoja DREAM-rahakkeesta

DREAM-rahakkeen hintatiedot

DREAM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DREAM-rahakkeen tokenomiikka

DREAM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DREAM by Virtuals-logo

DREAM by Virtuals – hinta (DREAM)

Ei listattu

1DREAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-8.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DREAM by Virtuals (DREAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:40:05 (UTC+8)

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279417
$ 0.00279417$ 0.00279417

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-8.87%

+36.04%

+36.04%

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DREAM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DREAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00279417, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DREAM on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, -8.87% 24 tunnin aikana ja +36.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.40K
$ 47.40K$ 47.40K

--
----

$ 47.40K
$ 47.40K$ 47.40K

998.46M
998.46M 998.46M

998,462,709.1655644
998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

DREAM by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DREAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.46M ja sen kokonaistarjonta on 998462709.1655644. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.40K.

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DREAM by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DREAM by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DREAM by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DREAM by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.87%
30 päivää$ 0-37.52%
60 päivää$ 0-18.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DREAM by Virtuals (DREAM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DREAM by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DREAM by Virtuals (DREAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DREAM by Virtuals (DREAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DREAM by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista DREAM by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

DREAM paikallisiin valuuttoihin

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen tokenomiikka

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DREAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DREAM by Virtuals (DREAM)”

Paljonko DREAM by Virtuals (DREAM) on arvoltaan tänään?
DREAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DREAM-USD-parin nykyinen hinta?
DREAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DREAM by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DREAM markkina-arvo on $ 47.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DREAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DREAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.46M USD.
Mikä oli DREAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DREAM saavutti ATH-hinnaksi 0.00279417 USD.
Mikä oli DREAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DREAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DREAM-rahakkeen treidausvolyymi?
DREAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DREAM tänä vuonna korkeammalle?
DREAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DREAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:40:05 (UTC+8)

DREAM by Virtuals (DREAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.