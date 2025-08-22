Lisätietoja DREAM-rahakkeesta

DREAM-rahakkeen hintatiedot

DREAM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DREAM-rahakkeen tokenomiikka

DREAM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DREAM-logo

DREAM – hinta (DREAM)

Ei listattu

1DREAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00058378
$0.00058378$0.00058378
+4.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DREAM (DREAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:06:18 (UTC+8)

DREAM (DREAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01634701
$ 0.01634701$ 0.01634701

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+4.78%

-13.48%

-13.48%

DREAM (DREAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DREAM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DREAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01634701, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DREAM on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +4.78% 24 tunnin aikana ja -13.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DREAM (DREAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 581.97K
$ 581.97K$ 581.97K

--
----

$ 581.97K
$ 581.97K$ 581.97K

996.90M
996.90M 996.90M

996,902,801.2922381
996,902,801.2922381 996,902,801.2922381

DREAM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 581.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DREAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.90M ja sen kokonaistarjonta on 996902801.2922381. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 581.97K.

DREAM (DREAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DREAM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DREAM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DREAM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DREAM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.78%
30 päivää$ 0-33.63%
60 päivää$ 0-34.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on DREAM (DREAM)

Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DREAM (DREAM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DREAM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DREAM (DREAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DREAM (DREAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DREAM-rahakkeelle.

Tarkista DREAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

DREAM paikallisiin valuuttoihin

DREAM (DREAM) -rahakkeen tokenomiikka

DREAM (DREAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DREAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DREAM (DREAM)”

Paljonko DREAM (DREAM) on arvoltaan tänään?
DREAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DREAM-USD-parin nykyinen hinta?
DREAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DREAM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DREAM markkina-arvo on $ 581.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DREAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DREAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.90M USD.
Mikä oli DREAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DREAM saavutti ATH-hinnaksi 0.01634701 USD.
Mikä oli DREAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DREAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DREAM-rahakkeen treidausvolyymi?
DREAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DREAM tänä vuonna korkeammalle?
DREAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DREAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:06:18 (UTC+8)

DREAM (DREAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.