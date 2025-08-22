Lisätietoja DKING-rahakkeesta

DKING-rahakkeen hintatiedot

DKING-rahakkeen valkoinen paperi

DKING-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DKING-rahakkeen tokenomiikka

DKING-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

draiftking-logo

draiftking – hinta (DKING)

Ei listattu

1DKING - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.660703
$0.660703$0.660703
-10.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen draiftking (DKING) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:02 (UTC+8)

draiftking (DKING) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.626913
$ 0.626913$ 0.626913
24 h:n matalin
$ 0.741398
$ 0.741398$ 0.741398
24 h:n korkein

$ 0.626913
$ 0.626913$ 0.626913

$ 0.741398
$ 0.741398$ 0.741398

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.110837
$ 0.110837$ 0.110837

+0.16%

-10.67%

-14.30%

-14.30%

draiftking (DKING) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.661635. Viimeisen 24 tunnin aikana DKING on vaihdellut alimmillaan $ 0.626913 ja korkeimmillaan $ 0.741398 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DKING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.110837.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DKING on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -10.67% 24 tunnin aikana ja -14.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

draiftking (DKING) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.87M
$ 13.87M$ 13.87M

--
----

$ 13.87M
$ 13.87M$ 13.87M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

draiftking-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DKING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.87M.

draiftking (DKING) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana draiftking – USD -hinta muuttui $ -0.0790289043412925.
Viimeisten 30 päivän aikana draiftking – USD -hinnan muutos oli $ +0.0838598543.
Viimeisten 60 päivän aikana draiftking – USD -hinnan muutos oli $ -0.2198212154.
Viimeisten 90 päivän aikana draiftking – USD -hinnan muutos oli $ +0.47844102365613691.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0790289043412925-10.67%
30 päivää$ +0.0838598543+12.67%
60 päivää$ -0.2198212154-33.22%
90 päivää$ +0.47844102365613691+261.17%

Mikä on draiftking (DKING)

Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

draiftking (DKING) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

draiftking-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon draiftking (DKING) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko draiftking (DKING) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita draiftking-rahakkeelle.

Tarkista draiftking-rahakkeen hintaennuste nyt!

DKING paikallisiin valuuttoihin

draiftking (DKING) -rahakkeen tokenomiikka

draiftking (DKING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DKING-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”draiftking (DKING)”

Paljonko draiftking (DKING) on arvoltaan tänään?
DKING-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.661635 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DKING-USD-parin nykyinen hinta?
DKING -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.661635. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on draiftking-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DKING markkina-arvo on $ 13.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DKING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DKING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli DKING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DKING saavutti ATH-hinnaksi 1.36 USD.
Mikä oli DKING-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DKING-rahakkeen ATL-hinta oli 0.110837 USD.
Mikä on DKING-rahakkeen treidausvolyymi?
DKING-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DKING tänä vuonna korkeammalle?
DKING saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DKING-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:02 (UTC+8)

draiftking (DKING) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.