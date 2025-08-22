Lisätietoja DRAGONZ-rahakkeesta

DRAGONZ-logo

DRAGONZ – hinta (DRAGONZ)

Ei listattu

1DRAGONZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01703065
$0.01703065$0.01703065
-1.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DRAGONZ (DRAGONZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:51:20 (UTC+8)

DRAGONZ (DRAGONZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01665526
$ 0.01665526$ 0.01665526
24 h:n matalin
$ 0.017422
$ 0.017422$ 0.017422
24 h:n korkein

$ 0.01665526
$ 0.01665526$ 0.01665526

$ 0.017422
$ 0.017422$ 0.017422

$ 0.03076559
$ 0.03076559$ 0.03076559

$ 0.01231304
$ 0.01231304$ 0.01231304

-0.55%

-1.40%

+1.63%

+1.63%

DRAGONZ (DRAGONZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01703065. Viimeisen 24 tunnin aikana DRAGONZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.01665526 ja korkeimmillaan $ 0.017422 välillä. DRAGONZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03076559, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01231304.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DRAGONZ on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -1.40% 24 tunnin aikana ja +1.63% viimeisten 7 päivän aikana.

DRAGONZ (DRAGONZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 17.03M
$ 17.03M$ 17.03M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DRAGONZ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DRAGONZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.03M.

DRAGONZ (DRAGONZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DRAGONZ – USD -hinta muuttui $ -0.00024211997568309.
Viimeisten 30 päivän aikana DRAGONZ – USD -hinnan muutos oli $ -0.0053863092.
Viimeisten 60 päivän aikana DRAGONZ – USD -hinnan muutos oli $ -0.0046600439.
Viimeisten 90 päivän aikana DRAGONZ – USD -hinnan muutos oli $ +0.002958650457349173.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00024211997568309-1.40%
30 päivää$ -0.0053863092-31.62%
60 päivää$ -0.0046600439-27.36%
90 päivää$ +0.002958650457349173+21.03%

Mikä on DRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DRAGONZ (DRAGONZ)”

Paljonko DRAGONZ (DRAGONZ) on arvoltaan tänään?
DRAGONZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01703065 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DRAGONZ-USD-parin nykyinen hinta?
DRAGONZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01703065. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DRAGONZ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DRAGONZ markkina-arvo on $ 3.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DRAGONZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DRAGONZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.00M USD.
Mikä oli DRAGONZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DRAGONZ saavutti ATH-hinnaksi 0.03076559 USD.
Mikä oli DRAGONZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DRAGONZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01231304 USD.
Mikä on DRAGONZ-rahakkeen treidausvolyymi?
DRAGONZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DRAGONZ tänä vuonna korkeammalle?
DRAGONZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DRAGONZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
