Dragon Crypto Aurum (DCAU) -rahakkeen tokenomiikka
Dragon Crypto Aurum (DCAU) -rahakkeen tiedot
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.
For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/
Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.
DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:
https://aurumdraconis.dragoncrypto.io
https://tinydragon.games/
DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Dragon Crypto Aurum (DCAU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Dragon Crypto Aurum (DCAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DCAU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCAU-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DCAU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCAU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DCAU-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DCAU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DCAU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.