Dox Squad (DOX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dox Squad (DOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Dox Squad (DOX) -rahakkeen tiedot

The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

Virallinen verkkosivusto:
https://doxsquad.meme/
Valkoinen paperi:
https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf

Dox Squad (DOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dox Squad (DOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.51K
$ 6.51K
Kokonaistarjonta:
$ 893.09M
$ 893.09M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 893.09M
$ 893.09M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.51K
$ 6.51K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00074199
$ 0.00074199
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000393
$ 0.00000393
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Dox Squad (DOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dox Squad (DOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DOX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.