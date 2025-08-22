Lisätietoja DOUG-rahakkeesta

DOUG-rahakkeen hintatiedot

DOUG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DOUG-rahakkeen tokenomiikka

DOUG-rahakkeen hintaennuste

Doug the Duck-logo

Doug the Duck – hinta (DOUG)

Ei listattu

1DOUG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Doug the Duck (DOUG) -hintakaavio
Doug the Duck (DOUG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00551302
$ 0.00551302$ 0.00551302

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-2.76%

-14.10%

-14.10%

Doug the Duck (DOUG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOUG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00551302, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOUG on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -2.76% 24 tunnin aikana ja -14.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Doug the Duck (DOUG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 95.36K
$ 95.36K$ 95.36K

--
----

$ 95.36K
$ 95.36K$ 95.36K

999.92M
999.92M 999.92M

999,920,159.571394
999,920,159.571394 999,920,159.571394

Doug the Duck-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M ja sen kokonaistarjonta on 999920159.571394. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.36K.

Doug the Duck (DOUG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Doug the Duck – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Doug the Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Doug the Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Doug the Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.76%
30 päivää$ 0-18.42%
60 päivää$ 0-51.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on Doug the Duck (DOUG)

Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path!

Doug the Duck (DOUG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Doug the Duck-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Doug the Duck (DOUG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Doug the Duck (DOUG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Doug the Duck-rahakkeelle.

Tarkista Doug the Duck-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOUG paikallisiin valuuttoihin

Doug the Duck (DOUG) -rahakkeen tokenomiikka

Doug the Duck (DOUG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOUG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Doug the Duck (DOUG)”

Paljonko Doug the Duck (DOUG) on arvoltaan tänään?
DOUG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOUG-USD-parin nykyinen hinta?
DOUG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Doug the Duck-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOUG markkina-arvo on $ 95.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M USD.
Mikä oli DOUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOUG saavutti ATH-hinnaksi 0.00551302 USD.
Mikä oli DOUG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOUG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOUG-rahakkeen treidausvolyymi?
DOUG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOUG tänä vuonna korkeammalle?
DOUG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOUG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
