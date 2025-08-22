Lisätietoja RDPX-rahakkeesta

RDPX-rahakkeen hintatiedot

RDPX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RDPX-rahakkeen tokenomiikka

RDPX-rahakkeen hintaennuste

Dopex Rebate-logo

Dopex Rebate – hinta (RDPX)

Ei listattu

1RDPX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.97
$1.97$1.97
-4.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dopex Rebate (RDPX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:50:57 (UTC+8)

Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.95
$ 1.95$ 1.95
24 h:n matalin
$ 2.07
$ 2.07$ 2.07
24 h:n korkein

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

$ 315.58
$ 315.58$ 315.58

$ 0.308974
$ 0.308974$ 0.308974

+0.21%

-4.14%

-11.44%

-11.44%

Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.97. Viimeisen 24 tunnin aikana RDPX on vaihdellut alimmillaan $ 1.95 ja korkeimmillaan $ 2.07 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RDPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 315.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.308974.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RDPX on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -4.14% 24 tunnin aikana ja -11.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

--
----

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

1.36M
1.36M 1.36M

2,101,201.71
2,101,201.71 2,101,201.71

Dopex Rebate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RDPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.36M ja sen kokonaistarjonta on 2101201.71. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.14M.

Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinta muuttui $ -0.085283292586658.
Viimeisten 30 päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinnan muutos oli $ -0.2488559160.
Viimeisten 60 päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinnan muutos oli $ +0.7926224080.
Viimeisten 90 päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.085283292586658-4.14%
30 päivää$ -0.2488559160-12.63%
60 päivää$ +0.7926224080+40.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dopex Rebate (RDPX)

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dopex Rebate (RDPX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dopex Rebate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dopex Rebate (RDPX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dopex Rebate (RDPX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dopex Rebate-rahakkeelle.

Tarkista Dopex Rebate-rahakkeen hintaennuste nyt!

RDPX paikallisiin valuuttoihin

Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen tokenomiikka

Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RDPX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dopex Rebate (RDPX)”

Paljonko Dopex Rebate (RDPX) on arvoltaan tänään?
RDPX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.97 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RDPX-USD-parin nykyinen hinta?
RDPX -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.97. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dopex Rebate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RDPX markkina-arvo on $ 2.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RDPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RDPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.36M USD.
Mikä oli RDPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RDPX saavutti ATH-hinnaksi 315.58 USD.
Mikä oli RDPX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RDPX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.308974 USD.
Mikä on RDPX-rahakkeen treidausvolyymi?
RDPX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RDPX tänä vuonna korkeammalle?
RDPX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RDPX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.