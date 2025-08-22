Dopex Rebate – hinta (RDPX)
Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.97. Viimeisen 24 tunnin aikana RDPX on vaihdellut alimmillaan $ 1.95 ja korkeimmillaan $ 2.07 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RDPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 315.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.308974.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RDPX on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -4.14% 24 tunnin aikana ja -11.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dopex Rebate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RDPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.36M ja sen kokonaistarjonta on 2101201.71. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.14M.
Tämän päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinta muuttui $ -0.085283292586658.
Viimeisten 30 päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinnan muutos oli $ -0.2488559160.
Viimeisten 60 päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinnan muutos oli $ +0.7926224080.
Viimeisten 90 päivän aikana Dopex Rebate – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.085283292586658
|-4.14%
|30 päivää
|$ -0.2488559160
|-12.63%
|60 päivää
|$ +0.7926224080
|+40.23%
|90 päivää
|$ 0
|--
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
Kuinka paljon Dopex Rebate (RDPX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dopex Rebate (RDPX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua?
Tarkista Dopex Rebate-rahakkeen hintaennuste nyt!
Dopex Rebate (RDPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RDPX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
