DooggieCoin-logo

DooggieCoin – hinta (DOOG)

Ei listattu

1DOOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DooggieCoin (DOOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:39:35 (UTC+8)

DooggieCoin (DOOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+2.81%

-8.13%

-8.13%

DooggieCoin (DOOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOOG on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, +2.81% 24 tunnin aikana ja -8.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DooggieCoin (DOOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 74.40K
$ 74.40K$ 74.40K

--
----

$ 74.40K
$ 74.40K$ 74.40K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

DooggieCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 99999999999.99998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.40K.

DooggieCoin (DOOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DooggieCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DooggieCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DooggieCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DooggieCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.81%
30 päivää$ 0+15.12%
60 päivää$ 0+88.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on DooggieCoin (DOOG)

DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun.

DooggieCoin (DOOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DooggieCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DooggieCoin (DOOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DooggieCoin (DOOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DooggieCoin-rahakkeelle.

Tarkista DooggieCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOOG paikallisiin valuuttoihin

DooggieCoin (DOOG) -rahakkeen tokenomiikka

DooggieCoin (DOOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DooggieCoin (DOOG)”

Paljonko DooggieCoin (DOOG) on arvoltaan tänään?
DOOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOOG-USD-parin nykyinen hinta?
DOOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DooggieCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOOG markkina-arvo on $ 74.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli DOOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOOG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DOOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOOG-rahakkeen treidausvolyymi?
DOOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOOG tänä vuonna korkeammalle?
DOOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.