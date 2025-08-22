Lisätietoja DOODI-rahakkeesta

DOODiPALS – hinta (DOODI)

1DOODI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00619765
$0.00619765$0.00619765
-0.60%1D
Reaaliaikainen DOODiPALS (DOODI) -hintakaavio
DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00588685
$ 0.00588685$ 0.00588685
24 h:n matalin
$ 0.00677694
$ 0.00677694$ 0.00677694
24 h:n korkein

$ 0.00588685
$ 0.00588685$ 0.00588685

$ 0.00677694
$ 0.00677694$ 0.00677694

$ 0.00885148
$ 0.00885148$ 0.00885148

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-0.67%

+8.87%

+8.87%

DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00619765. Viimeisen 24 tunnin aikana DOODI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00588685 ja korkeimmillaan $ 0.00677694 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOODI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00885148, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOODI on muuttunut -0.79% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja +8.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

--
----

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DOODiPALS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOODI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.20M.

DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DOODiPALS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DOODiPALS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0059859767.
Viimeisten 60 päivän aikana DOODiPALS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0257818199.
Viimeisten 90 päivän aikana DOODiPALS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0044306140844621052.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.67%
30 päivää$ +0.0059859767+96.58%
60 päivää$ +0.0257818199+415.99%
90 päivää$ +0.0044306140844621052+250.74%

Mikä on DOODiPALS (DOODI)

Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

DOODiPALS (DOODI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DOODiPALS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DOODiPALS (DOODI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOODiPALS (DOODI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOODiPALS-rahakkeelle.

Tarkista DOODiPALS-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOODI paikallisiin valuuttoihin

DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen tokenomiikka

DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOODI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DOODiPALS (DOODI)”

Paljonko DOODiPALS (DOODI) on arvoltaan tänään?
DOODI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00619765 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOODI-USD-parin nykyinen hinta?
DOODI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00619765. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DOODiPALS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOODI markkina-arvo on $ 6.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOODI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOODI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli DOODI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOODI saavutti ATH-hinnaksi 0.00885148 USD.
Mikä oli DOODI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOODI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOODI-rahakkeen treidausvolyymi?
DOODI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOODI tänä vuonna korkeammalle?
DOODI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOODI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DOODiPALS (DOODI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

