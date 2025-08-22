Lisätietoja DONT-rahakkeesta

DONT-rahakkeen hintatiedot

DONT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DONT-rahakkeen tokenomiikka

DONT-rahakkeen hintaennuste

DONT coin-logo

DONT coin – hinta (DONT)

Ei listattu

1DONT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DONT coin (DONT) -hintakaavio
DONT coin (DONT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.06%

-10.06%

DONT coin (DONT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DONT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DONT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DONT coin (DONT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 40.68K
$ 40.68K$ 40.68K

--
----

$ 40.68K
$ 40.68K$ 40.68K

999.97M
999.97M 999.97M

999,967,962.854013
999,967,962.854013 999,967,962.854013

DONT coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999967962.854013. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.68K.

DONT coin (DONT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DONT coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DONT coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DONT coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DONT coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-10.06%
60 päivää$ 0+0.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on DONT coin (DONT)

$DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape.

DONT coin (DONT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DONT coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DONT coin (DONT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DONT coin (DONT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DONT coin-rahakkeelle.

Tarkista DONT coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

DONT paikallisiin valuuttoihin

DONT coin (DONT) -rahakkeen tokenomiikka

DONT coin (DONT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DONT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DONT coin (DONT)”

Paljonko DONT coin (DONT) on arvoltaan tänään?
DONT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DONT-USD-parin nykyinen hinta?
DONT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DONT coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DONT markkina-arvo on $ 40.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli DONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DONT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DONT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DONT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DONT-rahakkeen treidausvolyymi?
DONT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DONT tänä vuonna korkeammalle?
DONT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DONT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DONT coin (DONT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

