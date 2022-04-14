Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikka
"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world.
Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society.
Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.
Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOKY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.