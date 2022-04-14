Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikka

Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Donkey King (DOKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Donkey King (DOKY) -rahakkeen tiedot

"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world.

Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society.

Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.

Virallinen verkkosivusto:
https://donkeykingsol.xyz/
Valkoinen paperi:
https://medium.com/@donkeykingdonk/understanding-the-token-allocation-of-doky-transparency-and-future-growth-6ebb2d1e1ee7

Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Donkey King (DOKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 33.46K
$ 33.46K
Kokonaistarjonta:
$ 8.67B
$ 8.67B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 8.67B
$ 8.67B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 33.46K
$ 33.46K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00046828
$ 0.00046828
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000221
$ 0.00000221
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Donkey King (DOKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DOKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOKY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DOKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DOKY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DOKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.