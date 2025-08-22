Lisätietoja DOJO-rahakkeesta

Dojo token-logo

Dojo token – hinta (DOJO)

Ei listattu

1DOJO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00082801
$0.00082801$0.00082801
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dojo token (DOJO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:01:22 (UTC+8)

Dojo token (DOJO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.48
$ 5.48$ 5.48

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dojo token (DOJO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOJO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOJO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.48, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOJO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dojo token (DOJO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 527.44K
$ 527.44K$ 527.44K

--
----

$ 662.41K
$ 662.41K$ 662.41K

637.00M
637.00M 637.00M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Dojo token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 527.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOJO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 637.00M ja sen kokonaistarjonta on 800000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 662.41K.

Dojo token (DOJO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dojo token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dojo token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dojo token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dojo token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-21.06%
60 päivää$ 0+340.10%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dojo token (DOJO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Dojo token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dojo token (DOJO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dojo token (DOJO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dojo token-rahakkeelle.

Tarkista Dojo token-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOJO paikallisiin valuuttoihin

Dojo token (DOJO) -rahakkeen tokenomiikka

Dojo token (DOJO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOJO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dojo token (DOJO)”

Paljonko Dojo token (DOJO) on arvoltaan tänään?
DOJO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOJO-USD-parin nykyinen hinta?
DOJO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dojo token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOJO markkina-arvo on $ 527.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOJO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOJO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 637.00M USD.
Mikä oli DOJO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOJO saavutti ATH-hinnaksi 5.48 USD.
Mikä oli DOJO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOJO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOJO-rahakkeen treidausvolyymi?
DOJO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOJO tänä vuonna korkeammalle?
DOJO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOJO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.