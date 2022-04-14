Dogsheetcoin (DOGSHEET) -rahakkeen tokenomiikka
Dogsheet is all about the lazy life, and there’s nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That’s his true calling.
dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro.
Dogsheetcoin (DOGSHEET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Dogsheetcoin (DOGSHEET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Dogsheetcoin (DOGSHEET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Dogsheetcoin (DOGSHEET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOGSHEET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGSHEET-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOGSHEET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGSHEET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.