DOGMOM (DOGMOM) -rahakkeen tokenomiikka
DOGMOM (DOGMOM) -rahakkeen tiedot
DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.
DOGMOM (DOGMOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DOGMOM (DOGMOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DOGMOM (DOGMOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DOGMOM (DOGMOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOGMOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGMOM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOGMOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGMOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
