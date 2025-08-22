Lisätietoja DOGGO-rahakkeesta

DOGGO-rahakkeen hintatiedot

DOGGO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DOGGO-rahakkeen tokenomiikka

DOGGO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Doggo-logo

Doggo – hinta (DOGGO)

Ei listattu

1DOGGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Doggo (DOGGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:43:11 (UTC+8)

Doggo (DOGGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+1.01%

-10.16%

-10.16%

Doggo (DOGGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGGO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGGO on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +1.01% 24 tunnin aikana ja -10.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Doggo (DOGGO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 239.73K
$ 239.73K$ 239.73K

--
----

$ 239.73K
$ 239.73K$ 239.73K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Doggo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 239.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOGGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 239.73K.

Doggo (DOGGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Doggo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Doggo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Doggo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Doggo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.01%
30 päivää$ 0+5.40%
60 päivää$ 0+35.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Doggo (DOGGO)

$DOGGO is a meme token that was created following post on X by Billy Markus, co-founder of Dogecoin. The post depicted a video of a unique-looking dog with a caption, "what happened to doggo?". Doggo token was launched, and some supply was airdropped to Billy Markus, who sold his position. He the interacted with Doggo many times. History is repeating itself, as Markus sold off his position in Dogecoin to buy a car before it went parabolic.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Doggo (DOGGO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Doggo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Doggo (DOGGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Doggo (DOGGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Doggo-rahakkeelle.

Tarkista Doggo-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOGGO paikallisiin valuuttoihin

Doggo (DOGGO) -rahakkeen tokenomiikka

Doggo (DOGGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOGGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Doggo (DOGGO)”

Paljonko Doggo (DOGGO) on arvoltaan tänään?
DOGGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOGGO-USD-parin nykyinen hinta?
DOGGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Doggo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOGGO markkina-arvo on $ 239.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOGGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOGGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli DOGGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOGGO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DOGGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOGGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOGGO-rahakkeen treidausvolyymi?
DOGGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOGGO tänä vuonna korkeammalle?
DOGGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOGGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:43:11 (UTC+8)

Doggo (DOGGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.