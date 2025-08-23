DogeLumens – hinta (DXLM)
+0.00%
-1.95%
-7.10%
-7.10%
DogeLumens (DXLM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DXLM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DXLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01001363, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DXLM on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.95% 24 tunnin aikana ja -7.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DogeLumens-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DXLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 133700000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.73M.
Tämän päivän aikana DogeLumens – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DogeLumens – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DogeLumens – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DogeLumens – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.95%
|30 päivää
|$ 0
|-22.32%
|60 päivää
|$ 0
|+1.58%
|90 päivää
|$ 0
|--
Doge Lumens is a utility token built using the Stellar Consensus Protocol (SCP), a faster, cheaper, and completely decentralized network. $DXLM provides a frictionless way to move value across borders, helping bank the unbanked and support peer to peer solutions throughout the metaverse and beyond. Our mission - To empower the crypto community with a simpler, quicker and less expensive alternative to more and store digital value. We put our holders at the center of our ecosystem. $DXLM can be used in real life for transactions as well as in the metaverse. Doge Lumens is a utility solution that helps simplify De-fi, creating a network throughout the metaverse, while still allowing transactions peer to peer at lightning-fast speed. $DXLM is a community focused token with real world utility. The network helps make cross-border transactions faster, cheaper, and more efficient for the masses. We continually listen to our community, innovate on these ideas and create new and exciting ways for Doge Lumens, $DXLM to be the token of choice for today's transfers and tomorrow's digital lives. Doge Lumens trusted approach to Cryptocurrency is to integrate all community assets into a unified blockchain ecosystem making business truly efficient, transparent and reliable. The Doge Lumens team has developed a unique distribution model where active participants of the Doge Lumens community can claim a percent of this distribution wallet every day based on your experience point in the DXLM-FI ecosystem. These tokens have been set aside to be claimed by our community until the wallet has been fully shared. A lot more good surprise for the users and members!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.