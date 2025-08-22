Lisätietoja THE DOGEFATHER-rahakkeesta

$0.0002852
-3.60%1D
Reaaliaikainen DogeFather (THE DOGEFATHER) -hintakaavio
DogeFather (THE DOGEFATHER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00764183
$ 0
+0.07%

-3.68%

-24.03%

-24.03%

DogeFather (THE DOGEFATHER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana THE DOGEFATHER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THE DOGEFATHER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00764183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa THE DOGEFATHER on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -3.68% 24 tunnin aikana ja -24.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DogeFather (THE DOGEFATHER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 285.38K
--
$ 285.38K
1.00B
1,000,000,000.0
DogeFather-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 285.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THE DOGEFATHER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 285.38K.

DogeFather (THE DOGEFATHER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DogeFather – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DogeFather – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DogeFather – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DogeFather – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.68%
30 päivää$ 0-23.23%
60 päivää$ 0-32.45%
90 päivää$ 0--

Mikä on DogeFather (THE DOGEFATHER)

The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DogeFather (THE DOGEFATHER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DogeFather-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DogeFather (THE DOGEFATHER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DogeFather (THE DOGEFATHER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DogeFather-rahakkeelle.

Tarkista DogeFather-rahakkeen hintaennuste nyt!

THE DOGEFATHER paikallisiin valuuttoihin

DogeFather (THE DOGEFATHER) -rahakkeen tokenomiikka

DogeFather (THE DOGEFATHER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THE DOGEFATHER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DogeFather (THE DOGEFATHER)”

Paljonko DogeFather (THE DOGEFATHER) on arvoltaan tänään?
THE DOGEFATHER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on THE DOGEFATHER-USD-parin nykyinen hinta?
THE DOGEFATHER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DogeFather-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen THE DOGEFATHER markkina-arvo on $ 285.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on THE DOGEFATHER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
THE DOGEFATHER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli THE DOGEFATHER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
THE DOGEFATHER saavutti ATH-hinnaksi 0.00764183 USD.
Mikä oli THE DOGEFATHER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
THE DOGEFATHER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on THE DOGEFATHER-rahakkeen treidausvolyymi?
THE DOGEFATHER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko THE DOGEFATHER tänä vuonna korkeammalle?
THE DOGEFATHER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso THE DOGEFATHER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolten lähteisiin. Ne esitetään sinulle "sellaisinaan" ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.