DogeBoy (DOGB) -rahakkeen tokenomiikka

DogeBoy (DOGB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DogeBoy (DOGB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DogeBoy (DOGB) -rahakkeen tiedot

DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.dogeboy.it
Valkoinen paperi:
https://my.visme.co/view/1j6q0ejp-g8nlq788zz0d2m9d#s2

DogeBoy (DOGB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DogeBoy (DOGB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K
Kokonaistarjonta:
$ 1.20T
$ 1.20T$ 1.20T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.20T
$ 1.20T$ 1.20T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

DogeBoy (DOGB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DogeBoy (DOGB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DOGB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DOGB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DOGB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DOGB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.