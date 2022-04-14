DOGE ROCKET (ROCKET) -rahakkeen tokenomiikka
DOGE ROCKET (ROCKET) -rahakkeen tiedot
Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon!
DOGE ROCKET (ROCKET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DOGE ROCKET (ROCKET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DOGE ROCKET (ROCKET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DOGE ROCKET (ROCKET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ROCKET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROCKET-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ROCKET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROCKET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ROCKET-rahakkeen hintaennuste
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.