Doge Protocol – hinta (DOGEP)
--
--
+15.79%
+15.79%
Doge Protocol (DOGEP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGEP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGEP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +15.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Doge Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOGEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 99616662569896.23. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 451.59K.
Tämän päivän aikana Doge Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Doge Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Doge Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Doge Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+14.45%
|60 päivää
|$ 0
|+76.64%
|90 päivää
|$ 0
|--
What Is Doge Protocol? Doge Protocol is an upcoming platform consisting of decentralized networks, smart contracts and apps. The primary component of this platform will be a quantum-resistant blockchain that supports smart contracts, satellite chains & tokens. In order to secure Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from quantum computer threats (Y2Q problem), Doge Protocol will multi-fork these blockchains along with the DogeP tokens, to create one large quantum resistant blockchain. Doge Protocol is a community driven initiative. What is the vision of Doge Protocol? Please check the Vision Paper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Vision-Paper-1.pdf for details on the aspirations & vision of Doge Protocol. * Protect Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from Quantum Computer threats (Y2Q problem). * Create a platform for decentralized apps that provides a solution for real world problems. * Ability to add satellite chains that provide solutions for specific use-cases such as streaming. * Community driven development. What is the technology behind the Doge Protocol Platform? Since its inception in 2021, the Doge Protocol community has released several whitepapers detailing the technology behind Doge Protocol. More whitepapers will be published as the platform keeps evolving. * Quantum Resistance Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf * Consensus Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf * Data Availability Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Data-Availability-Whitepaper.pdf * Blockchain Allocation Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Allocation-Whitepaper.pdf What are the achievements of Doge Protocol? Since its inception in 2021, Doge Protocol community has delivered the following items: * 3 Testnets have been released so far, the latest being T2.
Kuinka paljon Doge Protocol (DOGEP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Doge Protocol (DOGEP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Doge Protocol-rahakkeelle.
Tarkista Doge Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!
Doge Protocol (DOGEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOGEP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
