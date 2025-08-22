Lisätietoja DINU-rahakkeesta

DINU-rahakkeen hintatiedot

DINU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DINU-rahakkeen tokenomiikka

DINU-rahakkeen hintaennuste

Doge Inu-logo

Doge Inu – hinta (DINU)

Ei listattu

1DINU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Doge Inu (DINU) -hintakaavio
Doge Inu (DINU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.98%

-7.00%

-7.00%

Doge Inu (DINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DINU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DINU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -7.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Doge Inu (DINU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 144.45K
$ 144.45K$ 144.45K

--
----

$ 144.45K
$ 144.45K$ 144.45K

498.16T
498.16T 498.16T

498,158,145,018,279.56
498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56

Doge Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 144.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 498.16T ja sen kokonaistarjonta on 498158145018279.56. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 144.45K.

Doge Inu (DINU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Doge Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Doge Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Doge Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Doge Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.98%
30 päivää$ 0-23.51%
60 päivää$ 0+42.99%
90 päivää$ 0--

Mikä on Doge Inu (DINU)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Doge Inu (DINU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Doge Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Doge Inu (DINU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Doge Inu (DINU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Doge Inu-rahakkeelle.

Tarkista Doge Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

DINU paikallisiin valuuttoihin

Doge Inu (DINU) -rahakkeen tokenomiikka

Doge Inu (DINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DINU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Doge Inu (DINU)”

Paljonko Doge Inu (DINU) on arvoltaan tänään?
DINU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DINU-USD-parin nykyinen hinta?
DINU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Doge Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DINU markkina-arvo on $ 144.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 498.16T USD.
Mikä oli DINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DINU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DINU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DINU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DINU-rahakkeen treidausvolyymi?
DINU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DINU tänä vuonna korkeammalle?
DINU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DINU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
