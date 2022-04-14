Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tokenomiikka
Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tiedot
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOGECAUCUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGECAUCUS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOGECAUCUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGECAUCUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DOGECAUCUS-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DOGECAUCUS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGECAUCUS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.