Doge Caucus-logo

Doge Caucus – hinta (DOGECAUCUS)

Ei listattu

1DOGECAUCUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03428573
$0.03428573$0.03428573
+10.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Doge Caucus (DOGECAUCUS) -hintakaavio
Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03086579
$ 0.03086579$ 0.03086579
24 h:n matalin
$ 0.03440471
$ 0.03440471$ 0.03440471
24 h:n korkein

$ 0.03086579
$ 0.03086579$ 0.03086579

$ 0.03440471
$ 0.03440471$ 0.03440471

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

$ 0.01271748
$ 0.01271748$ 0.01271748

+3.27%

+10.11%

+1.76%

+1.76%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03428573. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGECAUCUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.03086579 ja korkeimmillaan $ 0.03440471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGECAUCUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01271748.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGECAUCUS on muuttunut +3.27% viimeisen tunnin aikana, +10.11% 24 tunnin aikana ja +1.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K

--
----

$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Doge Caucus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOGECAUCUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.33K.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Doge Caucus – USD -hinta muuttui $ +0.00314732.
Viimeisten 30 päivän aikana Doge Caucus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0044451243.
Viimeisten 60 päivän aikana Doge Caucus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0558061250.
Viimeisten 90 päivän aikana Doge Caucus – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00314732+10.11%
30 päivää$ +0.0044451243+12.96%
60 päivää$ +0.0558061250+162.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on Doge Caucus (DOGECAUCUS)

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Doge Caucus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Doge Caucus (DOGECAUCUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Doge Caucus (DOGECAUCUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Doge Caucus-rahakkeelle.

Tarkista Doge Caucus-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOGECAUCUS paikallisiin valuuttoihin

Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tokenomiikka

Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOGECAUCUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Doge Caucus (DOGECAUCUS)”

Paljonko Doge Caucus (DOGECAUCUS) on arvoltaan tänään?
DOGECAUCUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03428573 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOGECAUCUS-USD-parin nykyinen hinta?
DOGECAUCUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03428573. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Doge Caucus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOGECAUCUS markkina-arvo on $ 34.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOGECAUCUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOGECAUCUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli DOGECAUCUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOGECAUCUS saavutti ATH-hinnaksi 4.58 USD.
Mikä oli DOGECAUCUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOGECAUCUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01271748 USD.
Mikä on DOGECAUCUS-rahakkeen treidausvolyymi?
DOGECAUCUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOGECAUCUS tänä vuonna korkeammalle?
DOGECAUCUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOGECAUCUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.