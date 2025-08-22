Doge Caucus – hinta (DOGECAUCUS)
Doge Caucus (DOGECAUCUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03428573. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGECAUCUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.03086579 ja korkeimmillaan $ 0.03440471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGECAUCUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01271748.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGECAUCUS on muuttunut +3.27% viimeisen tunnin aikana, +10.11% 24 tunnin aikana ja +1.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Doge Caucus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOGECAUCUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.33K.
Tämän päivän aikana Doge Caucus – USD -hinta muuttui $ +0.00314732.
Viimeisten 30 päivän aikana Doge Caucus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0044451243.
Viimeisten 60 päivän aikana Doge Caucus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0558061250.
Viimeisten 90 päivän aikana Doge Caucus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00314732
|+10.11%
|30 päivää
|$ +0.0044451243
|+12.96%
|60 päivää
|$ +0.0558061250
|+162.77%
|90 päivää
|$ 0
|--
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
