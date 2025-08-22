Lisätietoja DOGAI-rahakkeesta

DOGAI-rahakkeen hintatiedot

DOGAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DOGAI-rahakkeen tokenomiikka

DOGAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DOGAI-logo

DOGAI – hinta (DOGAI)

Ei listattu

1DOGAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00085628
$0.00085628$0.00085628
-4.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DOGAI (DOGAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:05:39 (UTC+8)

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.010174
$ 0.010174$ 0.010174

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

-4.10%

+18.45%

+18.45%

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.010174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGAI on muuttunut +0.86% viimeisen tunnin aikana, -4.10% 24 tunnin aikana ja +18.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 855.52K
$ 855.52K$ 855.52K

--
----

$ 855.52K
$ 855.52K$ 855.52K

999.77M
999.77M 999.77M

999,772,397.9831753
999,772,397.9831753 999,772,397.9831753

DOGAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 855.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M ja sen kokonaistarjonta on 999772397.9831753. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 855.52K.

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DOGAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DOGAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DOGAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DOGAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.10%
30 päivää$ 0+2.09%
60 päivää$ 0-0.97%
90 päivää$ 0--

Mikä on DOGAI (DOGAI)

DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DOGAI (DOGAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DOGAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DOGAI (DOGAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOGAI (DOGAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOGAI-rahakkeelle.

Tarkista DOGAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOGAI paikallisiin valuuttoihin

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen tokenomiikka

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOGAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DOGAI (DOGAI)”

Paljonko DOGAI (DOGAI) on arvoltaan tänään?
DOGAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOGAI-USD-parin nykyinen hinta?
DOGAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DOGAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOGAI markkina-arvo on $ 855.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M USD.
Mikä oli DOGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOGAI saavutti ATH-hinnaksi 0.010174 USD.
Mikä oli DOGAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOGAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOGAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DOGAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOGAI tänä vuonna korkeammalle?
DOGAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOGAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:05:39 (UTC+8)

DOGAI (DOGAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.