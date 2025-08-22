Lisätietoja APPLE-rahakkeesta

APPLE-rahakkeen hintatiedot

APPLE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

APPLE-rahakkeen tokenomiikka

APPLE-rahakkeen hintaennuste

dog with apple in mouth-logo

dog with apple in mouth – hinta (APPLE)

Ei listattu

1APPLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00032244
$0.00032244$0.00032244
-3.00%1D
USD
Reaaliaikainen dog with apple in mouth (APPLE) -hintakaavio
dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.071752
$ 0.071752$ 0.071752

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-3.02%

-12.94%

-12.94%

dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana APPLE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APPLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.071752, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APPLE on muuttunut -0.59% viimeisen tunnin aikana, -3.02% 24 tunnin aikana ja -12.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 320.54K
$ 320.54K$ 320.54K

--
----

$ 320.54K
$ 320.54K$ 320.54K

999.69M
999.69M 999.69M

999,694,279.741423
999,694,279.741423 999,694,279.741423

dog with apple in mouth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 320.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. APPLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M ja sen kokonaistarjonta on 999694279.741423. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 320.54K.

dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana dog with apple in mouth – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana dog with apple in mouth – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana dog with apple in mouth – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana dog with apple in mouth – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.02%
30 päivää$ 0-41.04%
60 päivää$ 0-25.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on dog with apple in mouth (APPLE)

The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

dog with apple in mouth (APPLE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

dog with apple in mouth-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dog with apple in mouth (APPLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dog with apple in mouth (APPLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dog with apple in mouth-rahakkeelle.

Tarkista dog with apple in mouth-rahakkeen hintaennuste nyt!

APPLE paikallisiin valuuttoihin

dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen tokenomiikka

dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APPLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dog with apple in mouth (APPLE)”

Paljonko dog with apple in mouth (APPLE) on arvoltaan tänään?
APPLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APPLE-USD-parin nykyinen hinta?
APPLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dog with apple in mouth-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APPLE markkina-arvo on $ 320.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APPLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APPLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M USD.
Mikä oli APPLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APPLE saavutti ATH-hinnaksi 0.071752 USD.
Mikä oli APPLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APPLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on APPLE-rahakkeen treidausvolyymi?
APPLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko APPLE tänä vuonna korkeammalle?
APPLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APPLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
dog with apple in mouth (APPLE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.