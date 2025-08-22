Lisätietoja NINJA-rahakkeesta

Dog Wif Nunchucks – hinta (NINJA)

Ei listattu

1NINJA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00192257
$0.00192257$0.00192257
-4.30%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Dog Wif Nunchucks (NINJA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:50:33 (UTC+8)

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00181939
$ 0.00181939
24 h:n matalin
$ 0.00205752
$ 0.00205752
24 h:n korkein

$ 0.00181939
$ 0.00181939

$ 0.00205752
$ 0.00205752

$ 0.04119071
$ 0.04119071

$ 0.00140544
$ 0.00140544

-0.01%

-4.50%

-11.84%

-11.84%

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00191731. Viimeisen 24 tunnin aikana NINJA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00181939 ja korkeimmillaan $ 0.00205752 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04119071, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00140544.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NINJA on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -4.50% 24 tunnin aikana ja -11.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.92M
$ 1.92M

--
--

$ 1.92M
$ 1.92M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dog Wif Nunchucks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.92M.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006206121.
Viimeisten 60 päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005561738.
Viimeisten 90 päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinnan muutos oli $ -0.001323128809317806.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.50%
30 päivää$ -0.0006206121-32.36%
60 päivää$ +0.0005561738+29.01%
90 päivää$ -0.001323128809317806-40.83%

Mikä on Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dog Wif Nunchucks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dog Wif Nunchucks (NINJA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dog Wif Nunchucks (NINJA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dog Wif Nunchucks-rahakkeelle.

Tarkista Dog Wif Nunchucks-rahakkeen hintaennuste nyt!

NINJA paikallisiin valuuttoihin

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen tokenomiikka

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NINJA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dog Wif Nunchucks (NINJA)”

Paljonko Dog Wif Nunchucks (NINJA) on arvoltaan tänään?
NINJA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00191731 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NINJA-USD-parin nykyinen hinta?
NINJA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00191731. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dog Wif Nunchucks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NINJA markkina-arvo on $ 1.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NINJA saavutti ATH-hinnaksi 0.04119071 USD.
Mikä oli NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NINJA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00140544 USD.
Mikä on NINJA-rahakkeen treidausvolyymi?
NINJA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NINJA tänä vuonna korkeammalle?
NINJA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NINJA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:50:33 (UTC+8)

Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

