Dog Wif Nunchucks – hinta (NINJA)
Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00191731. Viimeisen 24 tunnin aikana NINJA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00181939 ja korkeimmillaan $ 0.00205752 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04119071, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00140544.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NINJA on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -4.50% 24 tunnin aikana ja -11.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dog Wif Nunchucks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.92M.
Tämän päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006206121.
Viimeisten 60 päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005561738.
Viimeisten 90 päivän aikana Dog Wif Nunchucks – USD -hinnan muutos oli $ -0.001323128809317806.
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Dog Wif Nunchucks (NINJA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dog Wif Nunchucks (NINJA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dog Wif Nunchucks-rahakkeelle.
Tarkista Dog Wif Nunchucks-rahakkeen hintaennuste nyt!
Dog Wif Nunchucks (NINJA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NINJA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
