Dog Stolen From Tesla (LEMON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dog Stolen From Tesla (LEMON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Dog Stolen From Tesla (LEMON) -rahakkeen tiedot

The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry.

Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return.

The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.

Virallinen verkkosivusto:
https://lemon-dog.vercel.app/

Dog Stolen From Tesla (LEMON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dog Stolen From Tesla (LEMON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 168.19K
$ 168.19K
Kokonaistarjonta:
$ 999.92M
$ 999.92M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.92M
$ 999.92M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 168.19K
$ 168.19K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00376636
$ 0.00376636
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00016053
$ 0.00016053
Nykyinen hinta:
$ 0.00016818
$ 0.00016818

Dog Stolen From Tesla (LEMON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dog Stolen From Tesla (LEMON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LEMON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LEMON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LEMON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LEMON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LEMON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LEMON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LEMON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.