Lisätietoja 🐕-rahakkeesta

🐕-rahakkeen hintatiedot

🐕-rahakkeen virallinen verkkosivusto

🐕-rahakkeen tokenomiikka

🐕-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dog Emoji On Solana-logo

Dog Emoji On Solana – hinta (🐕)

Ei listattu

1🐕 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00020403
$0.00020403$0.00020403
-0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dog Emoji On Solana (🐕) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:42:50 (UTC+8)

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01392429
$ 0.01392429$ 0.01392429

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-0.30%

-11.28%

-11.28%

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 🐕 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 🐕-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01392429, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 🐕 on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -11.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen markkinatiedot

$ 204.03K
$ 204.03K$ 204.03K

--
----

$ 204.03K
$ 204.03K$ 204.03K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,344.674917
999,965,344.674917 999,965,344.674917

Dog Emoji On Solana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 204.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 🐕-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999965344.674917. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 204.03K.

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dog Emoji On Solana – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dog Emoji On Solana – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dog Emoji On Solana – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dog Emoji On Solana – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.30%
30 päivää$ 0-29.92%
60 päivää$ 0-25.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dog Emoji On Solana (🐕)

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dog Emoji On Solana (🐕) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dog Emoji On Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dog Emoji On Solana (🐕) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dog Emoji On Solana (🐕) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dog Emoji On Solana-rahakkeelle.

Tarkista Dog Emoji On Solana-rahakkeen hintaennuste nyt!

🐕 paikallisiin valuuttoihin

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen tokenomiikka

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 🐕-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dog Emoji On Solana (🐕)”

Paljonko Dog Emoji On Solana (🐕) on arvoltaan tänään?
🐕-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 🐕-USD-parin nykyinen hinta?
🐕 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dog Emoji On Solana-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 🐕 markkina-arvo on $ 204.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 🐕-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
🐕-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli 🐕-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
🐕 saavutti ATH-hinnaksi 0.01392429 USD.
Mikä oli 🐕-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
🐕-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 🐕-rahakkeen treidausvolyymi?
🐕-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 🐕 tänä vuonna korkeammalle?
🐕 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 🐕-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:42:50 (UTC+8)

Dog Emoji On Solana (🐕) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.