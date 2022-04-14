Doctor Evil (EVIL) -rahakkeen tokenomiikka
Doctor Evil (EVIL) -rahakkeen tiedot
About Doctor Evil Crypto: Doctor Evil Crypto is a revolutionary meme token aiming to redefine interactions within decentralized ecosystems. The project combines playful mischief with advanced technology to offer a unique and entertaining cryptocurrency experience. Unlike conventional tokens, Doctor Evil positions itself as an inventive force that keeps the competition in the decentralized finance (DeFi) sector alert.
What is the project about? Doctor Evil Crypto seeks to inject a degree of playfulness into the financial landscape by merging the concept of memes with cryptocurrency. The token intends to empower users to embrace their mischievous side and engage in an exciting adventure within the dark side of DeFi.
What makes your project unique? Doctor Evil Crypto distinguishes itself through its fusion of fun and cutting-edge technology. The token is designed for those who wish to break away from the mundane and explore a thrilling cryptocurrency experience. It's not just a token; it's a movement to disrupt the meme economy and add a dash of mischief to finance.
History of your project: Doctor Evil Crypto is a fairly new project; more detailed historical information isn’t provided.
What’s next for your project? Doctor Evil has several plans including the launch of super rare DOCTOR EVIL NFTs, an augmented reality game, single-sided staking for loyal holders, a decentralized exchange (EVIL DEX) with low swap fees, and an optimized over-the-counter (OTC) desk for private trades.
What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) Doctor Evil tokens can be used to participate in exclusive NFT launches, play augmented reality games, engage in single-sided staking to earn passive rewards, trade on the EVIL DEX with low fees, and conduct private trades through an optimized OTC desk.
Doctor Evil (EVIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Doctor Evil (EVIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Doctor Evil (EVIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Doctor Evil (EVIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä EVIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EVIL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät EVIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EVIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
EVIL-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne EVIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EVIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.