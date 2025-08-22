Lisätietoja DNA-rahakkeesta

DNA-rahakkeen hintatiedot

DNA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DNA-rahakkeen tokenomiikka

DNA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DNA Token-logo

DNA Token – hinta (DNA)

Ei listattu

1DNA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DNA Token (DNA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:23:36 (UTC+8)

DNA Token (DNA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

-0.57%

-7.47%

-7.47%

DNA Token (DNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DNA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DNA on muuttunut +1.26% viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -7.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DNA Token (DNA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 509.23K
$ 509.23K$ 509.23K

--
----

$ 512.32K
$ 512.32K$ 512.32K

416.20B
416.20B 416.20B

418,726,537,709.5986
418,726,537,709.5986 418,726,537,709.5986

DNA Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 509.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416.20B ja sen kokonaistarjonta on 418726537709.5986. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 512.32K.

DNA Token (DNA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DNA Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DNA Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DNA Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DNA Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.57%
30 päivää$ 0+10.83%
60 päivää$ 0+28.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on DNA Token (DNA)

DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DNA Token (DNA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DNA Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DNA Token (DNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DNA Token (DNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DNA Token-rahakkeelle.

Tarkista DNA Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

DNA paikallisiin valuuttoihin

DNA Token (DNA) -rahakkeen tokenomiikka

DNA Token (DNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DNA Token (DNA)”

Paljonko DNA Token (DNA) on arvoltaan tänään?
DNA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DNA-USD-parin nykyinen hinta?
DNA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DNA Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DNA markkina-arvo on $ 509.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416.20B USD.
Mikä oli DNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DNA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DNA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DNA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DNA-rahakkeen treidausvolyymi?
DNA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DNA tänä vuonna korkeammalle?
DNA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DNA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:23:36 (UTC+8)

DNA Token (DNA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.