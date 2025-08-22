Lisätietoja DUDE-rahakkeesta

Distracted Dudes-logo

Distracted Dudes – hinta (DUDE)

Ei listattu

1DUDE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Distracted Dudes (DUDE) -hintakaavio
Distracted Dudes (DUDE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-0.66%

-17.67%

-17.67%

Distracted Dudes (DUDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DUDE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUDE on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, -0.66% 24 tunnin aikana ja -17.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Distracted Dudes (DUDE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 52.64K
$ 52.64K$ 52.64K

--
----

$ 52.64K
$ 52.64K$ 52.64K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Distracted Dudes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.64K.

Distracted Dudes (DUDE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Distracted Dudes – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Distracted Dudes – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Distracted Dudes – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Distracted Dudes – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.66%
30 päivää$ 0+6.79%
60 päivää$ 0+71.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Distracted Dudes (DUDE)

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Distracted Dudes (DUDE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Distracted Dudes-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Distracted Dudes (DUDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Distracted Dudes (DUDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Distracted Dudes-rahakkeelle.

Tarkista Distracted Dudes-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUDE paikallisiin valuuttoihin

Distracted Dudes (DUDE) -rahakkeen tokenomiikka

Distracted Dudes (DUDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Distracted Dudes (DUDE)”

Paljonko Distracted Dudes (DUDE) on arvoltaan tänään?
DUDE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUDE-USD-parin nykyinen hinta?
DUDE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Distracted Dudes-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUDE markkina-arvo on $ 52.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli DUDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUDE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DUDE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUDE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DUDE-rahakkeen treidausvolyymi?
DUDE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUDE tänä vuonna korkeammalle?
DUDE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUDE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:37:28 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.