DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DISCO Chicken (DISCO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tiedot

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.discochicken.co

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 16.24K
$ 16.24K
Kokonaistarjonta:
$ 999.97M
$ 999.97M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 16.24K
$ 16.24K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00211762
$ 0.00211762
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001201
$ 0.00001201
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DISCO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DISCO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DISCO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DISCO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DISCO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DISCO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DISCO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.