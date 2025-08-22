Lisätietoja DISCO-rahakkeesta

DISCO Chicken-logo

DISCO Chicken – hinta (DISCO)

Ei listattu

1DISCO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.10%1D
USD
Reaaliaikainen DISCO Chicken (DISCO) -hintakaavio
DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00211762
$ 0.00211762$ 0.00211762

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.16%

-4.05%

-4.05%

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DISCO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DISCO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00211762, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DISCO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.16% 24 tunnin aikana ja -4.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.15K
$ 14.15K$ 14.15K

--
----

$ 14.15K
$ 14.15K$ 14.15K

999.97M
999.97M 999.97M

999,973,062.571351
999,973,062.571351 999,973,062.571351

DISCO Chicken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DISCO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999973062.571351. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.15K.

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DISCO Chicken – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DISCO Chicken – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DISCO Chicken – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DISCO Chicken – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.16%
30 päivää$ 0-15.85%
60 päivää$ 0+5.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on DISCO Chicken (DISCO)

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

DISCO Chicken (DISCO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DISCO Chicken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DISCO Chicken (DISCO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DISCO Chicken (DISCO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DISCO Chicken-rahakkeelle.

Tarkista DISCO Chicken-rahakkeen hintaennuste nyt!

DISCO paikallisiin valuuttoihin

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tokenomiikka

DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DISCO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DISCO Chicken (DISCO)”

Paljonko DISCO Chicken (DISCO) on arvoltaan tänään?
DISCO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DISCO-USD-parin nykyinen hinta?
DISCO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DISCO Chicken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DISCO markkina-arvo on $ 14.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DISCO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DISCO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli DISCO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DISCO saavutti ATH-hinnaksi 0.00211762 USD.
Mikä oli DISCO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DISCO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DISCO-rahakkeen treidausvolyymi?
DISCO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DISCO tänä vuonna korkeammalle?
DISCO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DISCO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DISCO Chicken (DISCO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

