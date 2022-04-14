Dimes (DIME) -rahakkeen tokenomiikka

Dimes (DIME) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dimes (DIME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Dimes (DIME) -rahakkeen tiedot

$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional.

  • With humility as our foundation. 
  • With $DIME as our tool. 
  • With Base as our canvas.

We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization.

We Build on Base one connection at a time.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.dimesonbase.com

Dimes (DIME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dimes (DIME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.54M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.54M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00002759
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000491
Nykyinen hinta:
$ 0
Dimes (DIME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dimes (DIME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DIME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DIME-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DIME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DIME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

