Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen tokenomiikka
Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen tiedot
Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage.
The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network.
DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers.
DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.
Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DRC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DRC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
